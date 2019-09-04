«Мы готовы к вызовам»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал «Известиям» о международных соглашениях, которые планируется подписать в рамках Международного экономического форума во Владивостоке, перспективах строительства олимпийских объектов на Дальнем Востоке, политических играх и дипломатических успехах Евгении Медведевой.

— На площадке ВЭФа о спорте говорят не впервые: в 2018 году было подписано соглашение между Россией и Китаем, в этом планируется подписание соглашения между олимпийскими комитетами России и Японии. Не могли бы вы рассказать об этих соглашениях?

— Действительно, это очень важный документ, регламентирующий двусторонние отношения между национальными олимпийскими комитетами стран. Следующие Олимпийские игры пройдут у нас в Токио, а зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине, поэтому для нас Япония и Китай являются ключевыми партнерами в этой части, мы с большим интересом и большой надеждой смотрим на реализацию этих соглашений. В рамках реализации этих документов нами предусмотрено большое количество спортивных мероприятий, как соревновательных, так и учебно-тренировочных.

Самым важным моментом, с моей точки зрения, является возможность нашим командам использовать спортивную инфраструктуру Китая и Японии для заключительных этапов подготовки к Олимпийским играм. У нас большая страна, у нас большое количество спортивных баз, мирового уровня даже, о которых не стыдно говорить, более того, не стыдно в них приглашать, но тем не менее мы должны всегда помнить о том, что для спортсмена важна адаптация — когда мы говорим о разнице в часовых поясах, о режиме влажности или температуре.

Современный спорт стал глобальным, он упрощается: мир открыт, тренеры из одних стран приезжают в другие, общепринятые методики всем известны, поэтому решающее значение имеют мелочи. И к этим мелочам и относится в том числе адаптация.

спорт Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— А не хватит ли нам своей базы здесь, на Дальнем Востоке? Регион-то, в общем, совпадающий по климату, по температурам. Может быть, пора развивать олимпийскую, в том числе и квазиолимпийскую, инфраструктуру здесь?

— Конечно же, Дальний Восток для нас очень интересен, в первую очередь потому, что он совпадает по часовым поясам со странами, где будут проводиться следующие Олимпийские игры. Единственной разницей является то, что всё-таки климат в Токио несколько отличается от климата во Владивостоке. Поэтому наши спортивные федерации будут использовать двухступенчатый заключительный этап: часть времени будут тренироваться здесь, во Владивостоке, чтобы компенсировать временную разницу, и затем, на финальной стадии, уже будут перемещаться непосредственно в место проведения соревнований. Таким образом, они получат климатическую адаптацию, что может способствовать успеху наших олимпийцев.

Если говорить об инфраструктуре, то, безусловно, она должна быть достаточной для того, чтобы принимать здесь как минимум 10–12 топ-видов спорта. На сегодняшний день я знаю точно, что команды по спортивной борьбе и команды по плаванию будут использовать инфраструктуру нашего Дальнего Востока. Это очень важно, потому что эти две федерации являются самыми медалеемкими, их команды самые успешные за всю историю олимпийского движения в нашей стране.

— Нет ли у России желания подать заявку на проведение Олимпийских игр, зимних или летних, на Дальнем Востоке? Ведь в Сочи это дало очень сильный толчок, может быть, это поможет развить и Дальний Восток?

— Это хороший вопрос, и, безусловно, мы как Олимпийский комитет России готовы поддержать любые инициативы правительства, регионов…

— Но сами вы с такой инициативой не выступали?

— Я объясню, почему. Современные реформы, которые проводит Международный олимпийский комитет, — это реформы, направленные на то, чтобы минимизировать негативный эффект от проведения Игр. Когда готовятся спортивные объекты, идет большое строительство, люди на местах реагируют на это не всегда позитивно. Мы с вами прекрасно помним, как всё начиналось в Сочи: жителям не очень нравилась эта идея. Я говорю не про всех, но достаточно шумные истории были. А когда Игры состоялись и мы теперь используем их наследием, те же самые люди уже говорят: «Конечно, это же открыло перед нами новые возможности!» Мы прекрасно понимаем, сколько инвестиций пришлось вложить в этот проект. Сейчас Международный олимпийский комитет просит, чтобы в заявке было не более 50% объектов, которые должны быть построены. Для того чтобы снизить стоимость Игр, чтобы это было с финансовой точки зрения более привлекательно.

спорт Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— То есть строить не с нуля…

— Второе: в 2024–2028 годах Олимпийские игры пройдут в Париже и Лос-Анlжелесе соответственно. Сейчас мы можем говорить о 2032 годе, а скорее о 2036-м даже. Потому что ротация континентов должна происходить, и в 2032 году с большой долей вероятности Игры могут пройти в Австралии. Поэтому у нас очень много времени, с одной стороны, но с другой — оно очень быстро течет, для того чтобы создать инфраструктуру, и уже через 5–6 лет, когда придет время заявочного процесса, демонстрировать какие-то итоги, должны быть уже готовы объекты спортивной инфраструктуры. А так идея очень неплохая, и, безусловно, она даст мощный толчок развитию этого региона.

— Раз мы заговорили об играх в Токио, конечно, хочется спросить про Женю Медведеву, которая стала послом Олимпийской команды. Почему у нас вечно существует это противостояние Загитова–Медведева? По каким критериям выбирали — может быть, это поддержка Жени, у которой был нелегкий сезон? Как вы считаете?

— Я не считаю, я знаю.

— Женя в Instagram лично вас и поблагодарила…

— Для нас выбор был достаточно прост и очевиден, мы сейчас не говорим о спорте как таковом. Спортсменов топ-уровня в России очень много, и если мы сейчас будем говорить, кто должен и кто достоин, мы с вами действительно запутаемся. Потому что мы большая спортивная страна с большими традициями, у нас очень много олимпийских чемпионов, все они достойны этой роли. Но сейчас речь идет о дипломатических качествах Жени Медведевой. Я хотел бы напомнить, что она принимала непосредственное участие в истории, связанной с нашей командой на Играх в Пхенчхане. С Александром Дмитриевичем Медведевым она ездила в МОК, обращалась к его руководителям с просьбой дать равные шансы всем спортсменам-россиянам участвовать в этих Играх, что, кстати, и было сделано: наши спортсмены участвовали во всех видах программ.

Второй момент: когда заканчивались Олимпийские игры, она уже со мной как с главой делегации участвовала в заседании исполкома МОКа, который мы просили о скорейшем восстановлении Олимпийского комитета России. Оно, кстати, было получено через три дня после окончания. То есть это достаточно серьезная дипломатическая, спортивно-дипломатическая победа. И нужно отметить, что Женя участвовала в этих мероприятиях, после того как завоевала серебряную медаль. И она всё равно собралась и была мотивирована на работу, на свою задачу, поскольку мы действовали на тот момент не в интересах индивидуальных спортсменов, а в интересах всей страны.

спорт Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане Фото: TASS/Zuma

— К вопросу о дипломатии и политике... Период больших политических и дипломатических игр в Олимпийском движении закончен?

— Если вы имеете в виду наши взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом, четко на эту тему сказал президент МОКа Томас Бах в своем новогоднем обращении. Он сказал, что эта страница перевернута, Олимпийский комитет России является полноправным участником олимпийского движения и на ближайших Олимпийских играх в Токио он будет выступать в полном составе.

— Тем не менее даже после этого заявления возникали вопросы, претензии и призывы, в том числе в западных СМИ, вновь ограничить участие России. То есть политика не ушла?

— Вы знаете, западные СМИ диктуют свою собственную повестку, которая ничего общего с честным спортом не имеет. Мы готовы к этим вызовам, мы достаточно большую работу проделали, для того чтобы восстановить Олимпийский комитет, наша задача — как можно серьезнее укрепиться в этом. Я считаю, что нам есть чем похвастаться, гордиться: у нас за последний год на 20% увеличилось количество членов комиссии Международного олимпийского комитета. Это те люди, которые не только представляют страну, но и формируют повестку современного олимпийского движения. Увеличилось количество соотечественников, которые возглавляют различные спортивные федерации. И, что самое главное, компетенция этих людей растет, это я вижу непосредственно, и это важно. По количеству наших представителей в различных спортивных и околоспортивных структурах мы находимся на пятом месте. Поэтому голос России слышен, с нами считаются, и, я надеюсь, в будущем мы не будем давать поводов для того, чтобы нас критиковали.