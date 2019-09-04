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Похожее на метеоритный кратер озеро нашли в Алтайском крае

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Ученые Сибирского отделения РАН нашли в Алтайском крае неизвестное озеро. Водоем в Каменском районе похож на метеоритный кратер с водой, рассказали в фонде «Зеленый стандарт». Озеро могло образоваться в результате карстового процесса, так как возле него на поверхность выходят известняки, отмечает altapress.ru.

«В Сибири такое почти не встречается. Находки представляют большой интерес для науки и требуют серьезного изучения профильных специалистов», — пояснил научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.

Как сообщалось в июне, в национальном парке «Таганай» на Южном Урале сгорел «Музей природы», одним из утраченных экспонатов является осколок Челябинского метеорита возрастом 4,5 млрд лет, упавшего в 2013 году. Предполагается, что причиной возгорания стал поджог.

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