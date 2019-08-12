Астроном оценил опасность летящего в сторону Земли астероида

Астероид 2019 OU1, который сравнивают по размерам с пирамидой Хеопса, не несет никакой угрозы для Земли, рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров.

Астероид максимально приблизится к Земле 28 августа и разминется с нашей планетой на расстоянии 1 млн км.

«Это в 2,5 раза дальше, чем Луна. Это абсолютно безопасное расстояние. К тому же астероид такого размера трудно назвать крупным, потому что бывают астероиды размером более одной тысячи километров», — сказал Багров.

Ученый добавил, что даже если астероид попал бы на Землю, гипотетический ущерб зависел бы от точки падения. В частности, 70-метровый железный метеорит вызвал знаменитый кратер Бэрринджера в Аризоне диаметром 1,2 км.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список опасных для нашей планеты космических объектов. По его данным, с вероятностью 1:7000 в Землю врежется 9 сентября астероид 2006QV89.

Кроме того, опасность несет астероид Aпoфиc размером с четыре футбольных поля. Сейчас он находится на расстоянии более 200 млн км, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 тыс. км.

Самым опасным считается 2010RF12. Специалисты рассчитали, что этот астероид столкнется с нашей планетой с вероятностью 1:16 в 2095 году.

В начале июня телескоп VLT сделал детальные снимки двойного астероида 1999 KW4, который приблизился к Земле.