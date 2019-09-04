Видеоагентство Ruptly запустило проект «Дневник группы Дятлова»

Первое российское видеоагентство Ruptly запустило мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: Последняя страница», приуроченный к 60-летию трагической гибели девяти туристов на Северном Урале.

Как сообщается в поступившем в «Известия» пресс-релизе, иммерсивный проект основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции. Отмечается, что с помощью собранных агентством материалов каждый сможет пройти по маршруту группы и провести свое расследование.

«Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной», — отметила глава Ruptly Динара Токтосунова.

Команда видеоагентства повторила маршрут группы Дятлова и сняла кадры места, где были обнаружены тела участников экспедиции. Съемки велись в том числе с помощью дрона. Журналисты также поговорили с местными жителями, следователями и экспертами, которые рассказали о деталях экспедиции и поделились своими версиями трагедии.

Проект включает эксклюзивные архивные записи и фотографии. Сайт проекта, Telegram-канал,

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