На телеканале «78» состоялась премьера клипа Боярского «Хорошего Питера»

Клип на свою новую песню «Хорошего Питера» представил народный артист России Михаил Боярский. Премьера состоялась на телеканале «78» в среду, 4 сентября.

В своей новой песне Боярский рассказывает о родном городе и любимой футбольной команде «Зенит», которая преподнесла в прошлом году питерцам подарок, став чемпионом России.

«Мой прекрасный и такой разный, родной Питер! Как же про него не петь и не делиться этим теплым отношением, которое я к нему испытываю, со всем миром», — цитирует телеканал Боярского.

Отмечается, что автором музыки и слов песни стал Игорь Матвиенко, а в записи песни приняли участие выпускники Музыкальной Академии Матвиенко (М.А.М.А.).

В апреле группа «Альянс» представила клип на культовую песню «На заре» с опозданием на 32 года.