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СМИ заявили о сближении российского спутника с американским аппаратом

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российский «блуждающий» спутник «Луч» приблизился к американскому аппарату связи Intelsat на геостационарной орбите, пишет c4isrnet со ссылкой на данные систем слежения за объектами в космосе CelesTrak.

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По данным издания, «Луч» 27 августа сблизился с Intelsat 17 и замер неподалеку. При этом утверждается, что российский аппарат якобы совершал схожие маневры 17 раз за последние пять лет.

При этом ранее в США уже обвиняли российские аппараты в сближении с другими спутниками. Так, в феврале этого года Штаты сообщили о приближении «Луча» к аппарату YahSat-1B, принадлежащему ОАЭ. Однако, как отметили в Астрокосмическом научном центре, российский аппарат никогда не подходил ближе, чем на 40 км.

В апреле стало известно, что американские спутники-шпионы GSSAP неоднократно сближались с космическими аппаратами РФ и Китая.

В том числе в 2017 году они подлетали на расстояние 10–15 км к российским гражданским спутникам «Экспресс-АМ8», «Луч», военному «Благовесту», а годом ранее к китайскому военному аппарату TJS-1 и многим другим.

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