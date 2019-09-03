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«Цифрового реабилитолога» создают ученые из Астрахани и Татарстана

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Специалисты из Астраханского государственного университета совместно с коллегами из Казанского федерального университета и Череповецкого государственного университета создают цифровую диагностическую систему заболеваний опорно-двигательного аппарата. Ее уже назвали «цифровой реабилитолог».

Как пишет «Астрахань-24», основная идея — создание «цифрового двойника» болезней с использованием технологии захвата движения. Он будет представлять собой датасет с электронейрофизиологическими показателями, скелетными моделями, кинематическими и динамическими параметрами.

На основе полученных данных ученые создадут диагностическую систему, которую можно будет внедрить в исследовательскую и реабилитационную практику.

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