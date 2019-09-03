Выставка «Толстой и театр» открывается в Ясной Поляне

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» открылась выставка, посвященная 191-летию со дня рождения Льва Толстого под названием «Толстой и театр». Она проходит в рамках Года театра в России и посвящена драматическим произведениям писателя: истории их создания и воплощения на сцене российских и зарубежных театров.

Как отмечает ИА «Тульские известия», в экспозиции представлены предметы из фондов музея: эскизы, костюмы, макеты декораций, буклеты и афиши спектаклей, которые стали классикой театра.

Прежде всего – это пьеса «Живой труп» в постановке МХАТ имени Горького, театра имени Мосссовета, московского театра «Эрмитаж», пьеса «История лошади» в постановке АБДТ имени Горького и Рижского театра русской драмы.

Выставка продлится с 6 сентября по 27 октября.