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Гастрофестиваль состоится в День Тулы и Тульской области

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В Туле 7 сентября пройдет гастрофестиваль. В этот день отмечается День города и региона. В шатрах на Крестовоздвиженской площади устроят дегустации чебуреков с картофелем и разных блюд с печеным картофелем, там же можно будет выпить кофе по-тульски.

На улице Менделеевской пройдут презентации-дегустации мясных изделий, чая, пряников и пастилы, кофе со сгущенкой, пишет ИА «Тульские известия». В рамках городского чаепития на улице Металлистов гостям предложат отведать картофель, печенный со сливками, и угоститься открытыми пирогами, пирожками с разными начинками, выпить чая из самовара с конфетами.

В июле шествие «Парад семьи» прошло в Туле. Рядом шагали и молодожены, и супруги со стажем. Впервые маршрут пролегал по Казанской набережной.

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