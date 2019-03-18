Гастрофестиваль «Медвежий лук» соберет любителей черемши на Кубани

В Краснодарском крае в начале апреля пройдет гастрономический фестиваль «Медвежий лук». Праздник, посвященный окончанию сезона черемши, соберет всех любителей этого растения на хуторе Гуамка в Апшеронском районе 6 апреля.

ИА «Кубанские новости» отмечают, что фестиваль каждый год проводится в Гуамском ущелье. Он призван популяризировать здоровый образ жизни и активные виды туризма и отдыха.

Гостям фестиваля предложат продегустировать блюда из медвежьего лука, травяные напитки. А в игровой зоне участники попробуют свои силы в средневековом многоборье: стрельбе из лука и метании ножей и копий. Руководить состязаниями будут инструкторы краснодарского клуба исторического фехтования.

Ранее сообщалось, что фестиваль черемши HONK FEST в 2019 году впервые прошел в Чечне. Основные события разворачивались на главной площади столицы Чечни имени Ахмат-Хаджи Кадырова.