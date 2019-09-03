Познер раскритиковал влияние советской идеологии на формирование личности

Советская идеология отрицательно влияла на формирование человеческой личности. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

«На самом деле вот этот «советский человек» был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое. И, может быть, это самое главное», — заявил журналист.

Таким образом он ответил на вопрос интервьюера, акцентировавшего внимание на «коллективизации, репрессиях и относительно спокойных временах вроде брежневского застоя и «оттепели», передает НСН.

По словам телеведущего, человек не может жить без веры, и сначала многие граждане СССР верили в советский проект и «совершали героические поступки». Он также вспомнил, что студентом ездил осваивать целину и на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По мнению Познера, он и многие его сверстники делали это от души.

При этом журналист подчеркнул, что когда человек постепенно начинает понимать, что вера является ложью, что его обманывали, что родители жертвовали собой «не ради чего», человек становиться циником.

«Ты превращаешься в человека, который говорит: да пропади всё пропадом, я буду жить только для себя. И ты ни во что не веришь, и не веришь в человека. Я думаю, вот это главный вклад советской идеологии», — заключил он.

Позже Познер объяснил, что допускает, что люди, жившие в Советском Союзе, обиделись на его слова.

«Ну пускай обиделись. Обиделись и обиделись. Что поделаешь? Я же не пытаюсь завоевать любовь. Мы жили тогда двойной жизнью. На кухне говорили одно, а публично — другое», — цитирует телеведущего сайт kp.ru.

Он отметил, что в то время было крайне опасно высказывать свое мнение.

20 августа Познер отреагировал на увольнение с телеканала «Рустави 2» грузинского журналиста Георгия Габунии, нецензурно высказавшийся в адрес президента России Владимира Путина.

По словам, если бы этот телеведущий был его подчиненным, после тех возмутительных слов он уволил бы его не через два месяца, а немедленно.