На главную красавицу Росгвардии напал автохам

Победительница всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии», прапорщик полиции Анна Храмцова подверглась нападению автохама.

Инцидент произошел в Екатеринбурге, пишет местный сайт kp.ru во вторник, 3 сентября. Женщина вместе в дочкой выходила из ТЦ «Мегаполис», как вдруг ее начал оскорблять водитель белой иномарки.

«Вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы. Испугавшись за дочь, быстро посадила ее в свой автомобиль, что-то сказала ему в ответ, засняла на видео», — рассказала главная краса Росгвардии.

Произошедшее зафиксировали наружные камеры видеонаблюдения.

Участницам первого всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» предлагалось в интересной форме с помощью фотографии рассказать о службе, достижениях и своих увлечениях. Голосование проходило в течение месяца на сайте ведомства, итоги подвели 26 апреля. За Анну Храмцову из Екатеринбурга проголосовали 57 тыс. человек.