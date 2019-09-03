Прямой эфир

На главную красавицу Росгвардии напал автохам

0
Фото: пресс-служба Росгвардии
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победительница всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии», прапорщик полиции Анна Храмцова подверглась нападению автохама.

Инцидент произошел в Екатеринбурге, пишет местный сайт kp.ru во вторник, 3 сентября. Женщина вместе в дочкой выходила из ТЦ «Мегаполис», как вдруг ее начал оскорблять водитель белой иномарки.

«Вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы. Испугавшись за дочь, быстро посадила ее в свой автомобиль, что-то сказала ему в ответ, засняла на видео», — рассказала главная краса Росгвардии.

Произошедшее зафиксировали наружные камеры видеонаблюдения.

Участницам первого всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» предлагалось в интересной форме с помощью фотографии рассказать о службе, достижениях и своих увлечениях. Голосование проходило в течение месяца на сайте ведомства, итоги подвели 26 апреля. За Анну Храмцову из Екатеринбурга проголосовали 57 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Росгвардии обвинил организаторов несогласованных акций в провокациях
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019