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Школа в США запретила книги о Гарри Поттере из-за «настоящих проклятий»

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Книги о Гарри Поттере изъяли из католической школы в Нэшвилле, США, по требованию преподавателей, потому что они «могут совратить души учеников».

Из библиотеки католической начальной школы в Нэшвилле, США, убрали все части «Гарри Поттера». По мнению педагогов, проклятия и заклинания из романа совращают души воспитанников.

Пастор школы Дэн Рихилл рассказал родителям учеников о вреде серии. Убрать книги Роулинг священник решил после разговора с несколькими экзорцистами. По мнению пастора, в романе написаны реальные заклинания.

Серию пока убрали из новой библиотеки, в книгохранилищах епархии ее оставили.

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