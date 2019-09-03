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Назван самый распространенный размер груди россиянок

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Самый распространенный размер груди среди россиянок — второй. При этом у жительниц городов-миллионников чаще бывает грудь четвертого размера, говорится в исследовании, проведенном специалистами портала бесплатных объявлений Avito к 105-летию со дня изобретения этого предмета гардероба.

Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям». В Иркутске и Екатеринбурге больше интересовались бельем размера А (первого), в Краснодаре, Челябинске и Ижевске — С (третий), еще в десяти крупнейших городах спросом пользуется размер D (четвертый).

В августе американские ученые заявили, что эфирное масло лаванды может вызвать у молодых девушек аномальный рост груди. По словам специалистов, оно также вызывает гинекомастию у мужчин, так как содержит вещества, блокирующие мужские гормоны и активирующие женские.

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