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Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости

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Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч). До этого ни одна серийная автомашина в мире не преодолевала отметку в 300 миль в час. Об этом сообщает пресс-служба французского автопроизводителя.

Рекорд был поставлен автогонщиком Энди Уоллесом на скоростном треке концерна Volkswagen «Эра-Лессин» в Германии. Результат зафиксировала немецкая техническая инспекция TUV.

В тестовом суперкаре были улучшены аэродинамика и система безопасности. Издание Top Gear отмечает, что гиперкар на 25 см длиннее стандартной модели и имеет усовершенствованный аэродинамический обвес.

Это уже не первый мировой рекорд Bugatti Chiron на данном треке. В 2017 году бывший пилот «Формулы-1» Хуан Пабло Монтойя на Chiron за 41,96 секунды развил скорость с 0 до 400 км/ч до последующей полной остановки на этом испытательном треке.

Bugatti Chiron был представлен на женевском автосалоне в 2016 году. Авто получило двигатель W16 объемом 8 л и мощностью 1,5 тыс. л.с. Серийное купе может развивать скорость до 420 км/ч.

В начале августа 2019 года глава Bugatti Стефан Винкельманн заявлял, что компания рассматривает возможность выпуска новой версии Chiron, способной разогнаться до 500 км/ч.

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