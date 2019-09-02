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Победитель аукциона откроет частную школу в Замоскворечье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Победитель городского аукциона сможет открыть в Замоскворечье частную школу. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

На торги выставили объект площадью 569,2 кв. м на Люсиновской улице. По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, будущий владелец здания сможет открыть частную школу в пределах Садового кольца. Предполагается, что объект вызовет высокий спрос у инвесторов из-за востребованной локации и района с высокоразвитой инфраструктурой, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В здании, расположенном в десяти минутах ходьбы от станции метро «Добрынинская», есть отдельный вход. Рядом с объектом находятся современные жилые комплексы и детские площадки, дошкольные учреждения, а также объекты здравоохранения.

Стартовая цена объекта составляет 48,1 млн рублей, торги намечены на 9 октября, заявки на участие в аукционе принимаются до 3 октября, пишет НСН.

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