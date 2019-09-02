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Кипр досрочно выплатил России кредит

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Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
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Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,56 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов островного государства.

Кредит был предоставлен в 2011 году.

В июле посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн. По словам дипломата, соответствующий договор может быть заключен в скором времени. Часть этой суммы направят на развитие инфраструктуры страны, а также строительство современного диспетчерского центра, отметил посол.

Контракт на строительство и реконструкцию ж/д сети Сербии реализует холдинг РЖД. Сумма сделки составляет $941 млн, из которых $800 млн — экспортный российский госкредит.

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