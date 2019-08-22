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Мигрантам разрешили оплачивать взятые в Узбекистане кредиты российскими рублями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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С 2020 года трудовые мигранты из Узбекистана смогут оплачивать взятые на родине кредиты российскими рублями. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

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Оплату можно будет производить через российские банки, имеющие соответствующие партнерские программы, в том числе через электронные платежные системы, передает ТАСС.

По официальным данным, в Узбекистане 19 млн человек трудоспособного населения. Из них 6,6 млн имеют постоянную занятость. Из этого числа 5,6 млн человек работают в России.

Ранее в августе Мирзиёев подписал указ, вводящий в четырех аэропортах страны режим «открытого неба». Аэропорты Карши, Нукуса, Термеза смогут принимать на борт и выгружать пассажиров, почту и грузы, следующие в третьи государства или из них. Бухара также сможет почти без ограничений принимать и отправлять авиаперевозчиков из всех желающих стран.

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