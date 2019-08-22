Мигрантам разрешили оплачивать взятые в Узбекистане кредиты российскими рублями

С 2020 года трудовые мигранты из Узбекистана смогут оплачивать взятые на родине кредиты российскими рублями. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Оплату можно будет производить через российские банки, имеющие соответствующие партнерские программы, в том числе через электронные платежные системы, передает ТАСС.

По официальным данным, в Узбекистане 19 млн человек трудоспособного населения. Из них 6,6 млн имеют постоянную занятость. Из этого числа 5,6 млн человек работают в России.

Ранее в августе Мирзиёев подписал указ, вводящий в четырех аэропортах страны режим «открытого неба». Аэропорты Карши, Нукуса, Термеза смогут принимать на борт и выгружать пассажиров, почту и грузы, следующие в третьи государства или из них. Бухара также сможет почти без ограничений принимать и отправлять авиаперевозчиков из всех желающих стран.