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Первая часть «Матрицы» вернется в кинотеатры в октябре

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Фото: kinopoisk.ru/Каро-Премьер
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Первая часть кинофраншизы «Матрица» выйдет в повторный прокат в России 14 октября. Об этом сообщила кинокомания «Маурис Филм».

Повторный прокат начнется ровно через 20 лет после старта фильма в России, передает ТАСС.

В августе стало известно, что в 2020 году стартуют съемки четвертой части картины. Автором сценария и режиссером станет Лана Вачовски (она работала и над тремя первыми частями, но тогда была известна как Лоуренс Вачовски). Главные роли сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, снимавшиеся в оригинальных фильмах.

«Матрица» — научно-фантастический боевик, рассказывающий о борьбе повстанцев против искусственного разума, подчинившего себе человечество. Первая часть вышла в 1999 году, в 2003 году вышли два продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

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