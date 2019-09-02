В Хабаровском крае дети добираются до школы на лодках

Дети в Хабаровском крае в первый учебный день добирались до школ на лодках. Паводок затопил несколько районов — в регионе объявили режим ЧС. Пока вода не спадет, спасатели будут ежедневно сопровождать ребят в школу. В зоне подтопления находятся 170 домов и 1,8 тыс. дачных участков. В Комсомольске-на-Амуре спасатели более 20 раз выезжали на откачку воды.