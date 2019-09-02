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ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в техосмотре

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Банк России задумался над возможностью передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регулятора.

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Так, согласно изменениям в законе о техосмотре, принятым в июне, становится обязательной фотофиксация диагностики автомобиля с привязкой к геолокации и времени его прохождения. К середине 2020 года операторы должны провести переаккредитацию.

Обязанность про проверке пунктов ТО возложили на РСА, который ко второму полугодию 2021 года должен будет ее закончить. В ЦБ считают, что союз не справится с задачей ни финансово, ни технически. РСА, в свою очередь, ищет пути решения, чтобы не передавать свои полномочия.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей. Теперь диагностические карты будут оформляться в электронном виде. Отмечается, что закон поможет бороться с практикой оформления карт без фактически пройденного техосмотра.

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