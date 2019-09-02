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Стену здания в Гатчине расписали в честь Дня города

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В городе Гатчина Ленинградской области нанесли огромный рисунок на одну из стен здания. Площадь стрит-арта — 460 кв. м.

Художники встречались с местными жителями, перед тем как начать работу, и согласовывали с ними эскиз будущей росписи, уточняет телеканал «78». В результате на стене изобразили животных, растения и человека в лодке.

Так называемый мурал, масштабное произведение уличного искусства, появилось на здании на Соборной улице в День города, 31 августа. Авторы работы –— художники Алексей Канунников и Никита Плюшеделика.

Ранее сообщалось, что стены Новосибирского государственного технического университета покрыли граффити. Все они посвящены научной тематике и украсят город на ЧМ-2023 среди молодежных команд.

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