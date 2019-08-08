Экологический цифровой атлас создали в Ленинградской области

Жители Ленинградской области смогут наглядно узнать о состоянии окружающей среды региона. В Сети появился Экологический цифровой атлас.

Это целая геоинформационная система из нескольких слоев, на которых можно увидеть качество воздуха и трансграничных переносов, действующие сети радиационного мониторинга и посты почвенного покрова, а также качество воды в реках, Финском заливе и Ладожском озере, информирует телеканал «78». Атлас отображает схемы водохозяйственного районирования, особо охраняемых природных территорий, мусорных полигонов.

Ранее в центре по спасению тюленей не поддержали идею создания туристической тропы в Ленинградской области и установки на ней бинокля для наблюдения за балтийскими нерпами. «Мест, где нерпы могут отдохнуть, и так осталось не очень много, а вблизи берега осталось только одно», — подчеркнули в организации.