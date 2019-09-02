Вышинский рассказал о своих планах на будущее
Корреспондентам информационно-аналитической программы «Добров в эфире» удалось пообщаться с главредом «РИА Новости–Украина» Кириллом Вышинским.
Освобожденный из-под стражи в Киеве журналист рассказал в интервью о планах на будущее.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Корреспондентам информационно-аналитической программы «Добров в эфире» удалось пообщаться с главредом «РИА Новости–Украина» Кириллом Вышинским.
Освобожденный из-под стражи в Киеве журналист рассказал в интервью о планах на будущее.
Подробнее — в сюжете «Известий».