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Вышинский рассказал о своих планах на будущее

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Корреспондентам информационно-аналитической программы «Добров в эфире» удалось пообщаться с главредом «РИА Новости–Украина» Кириллом Вышинским.

Освобожденный из-под стражи в Киеве журналист рассказал в интервью о планах на будущее.

Подробнее — в сюжете «Известий».

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