Мирей Матье спела «Дорогая моя столица» на закрытии «Спасской башни»

Французская певица Мирей Матье исполнила песню «Дорогая моя столица» на закрытии XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Звезда появилась на площади на черном кабриолете, поклонников она приветствовала по-русски. Она исполнила также две песни на французском языке под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны России.

Мирей Матье приняла участие в «Спасской башне» уже в 11-й раз. Она отметила, что каждый раз чувствует значимость момента, а также страх и волнение. В этом году она выступала целых четыре раза.

В этом году в «Спасской башне» принимали участие рекордное число участников, только из-за рубежа их более тысячи. Впервые в фестивале участвовали коллективы из Северной и Южной Кореи. Для оркестра Народной армии КНДР это уже вторая поездка в Россию.