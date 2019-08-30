9 сентября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная Фестивалю Китая в Москве.

Участники мероприятия:

Георгий Зиновьев, глава Первого департамента Азии, Министерство Иностранных Дел РФ;

Гун Цзяцзя, советник по вопросам культуры посольства Китая в России и директор Китайского культурного центра в Москве;

Иван Простаков, проректор Высшей школы экономики;

Сергей Лузянин, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы и директора ИВД РАН.

К участию также приглашены представители руководства ВДНХ.

Участники пресс-конференции расскажут о проделанной в период подготовки к мероприятию работе, представят ключевых партнеров фестиваля, а также анонсируют программу бизнес-форума, проходящую 13 сентября, и культурно-развлекательной части на ВДНХ, которая состоится с 14 по 15 сентября 2019 года.

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