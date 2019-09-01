Прямой эфир

МИД рассказал о роли СССР в спасении европейской демократии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в Telegram-канале по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной
Только один из трех респондентов смог правильно ответить на вопросы ВЦИОМ

«Можно по-разному оценивать советскую политику на начальном этапе Второй мировой войны, но нельзя отрицать тот факт, что именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе также подчеркнули, что в ряде стран сегодня предпринимаются попытки пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны для того, чтобы частично переложить ответственность за произошедшее на Советский Союз, бросив при этом тень на современную Россию.

«Именно поэтому важно опираться на конкретные факты и документы, которые характеризуют всю сложность предвоенной ситуации, вскрывают истинные причинно-следственные связи, приведшие мир к трагическому катаклизму», — цитирует сообщение МИДа ТАСС.

Ранее 1 сентября в ходе памятных мероприятий в польском городе Велюнь президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пообещали, что в Германии будут помнить об ответственности за Вторую мировую войну. Преступления фашистской Германии Штайнмайер назвал «немецкой ненавистью, которая прошла через всю Польшу и Европу» и повлекла за собой «огромную волну разрушений». В конце своей речи он принес извинения на польском языке.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туск заявил о нежелании посещать юбилей начала Второй мировой в Польше
Заметки на полях: о чем писали газеты в СССР накануне Второй мировой
1 сентября 1939 года советские люди отправляли детей в школы, готовились к Международному дню юношества и слушали концерт джаза лилипутов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019