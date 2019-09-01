МИД рассказал о роли СССР в спасении европейской демократии

Именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в Telegram-канале по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Можно по-разному оценивать советскую политику на начальном этапе Второй мировой войны, но нельзя отрицать тот факт, что именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе также подчеркнули, что в ряде стран сегодня предпринимаются попытки пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны для того, чтобы частично переложить ответственность за произошедшее на Советский Союз, бросив при этом тень на современную Россию.

«Именно поэтому важно опираться на конкретные факты и документы, которые характеризуют всю сложность предвоенной ситуации, вскрывают истинные причинно-следственные связи, приведшие мир к трагическому катаклизму», — цитирует сообщение МИДа ТАСС.

Ранее 1 сентября в ходе памятных мероприятий в польском городе Велюнь президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пообещали, что в Германии будут помнить об ответственности за Вторую мировую войну. Преступления фашистской Германии Штайнмайер назвал «немецкой ненавистью, которая прошла через всю Польшу и Европу» и повлекла за собой «огромную волну разрушений». В конце своей речи он принес извинения на польском языке.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.