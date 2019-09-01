Прямой эфир

Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комедийный артист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени». Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что 3 сентября он сыграет в составе команды на «Вечере встреч выпускников» в Екатеринбуге. За звание лучшей команды посоревнуются еще «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края».

Именно в составе «Уральских пельменей» Светлаков обрел широкую известность.

Телеверсии концертных программ «Уральских пельменей» выходят в эфир СТС с 2009 года. Актеры шоу живут и работают в Екатеринбурге. Они сначала показывают свои программы в родном городе, а затем привозят их в Москву, где проходят съемки. Каждое шоу носит тематический характер.

С июля прошлого года комедийные артисты телеканала ТНТ Сергей Светлаков и Александр Незлобин стали новыми лицами СТС. Актеры станут не только вести шоу, но и будут создавать по заказу телеканала развлекательные передачи, комедийные сериалы и, возможно, фильмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Светлаков и Незлобин станут новыми лицами СТС
СТС и шоу «Уральские пельмени» подписали трехлетний контракт

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019