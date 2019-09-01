Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»

Комедийный артист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени». Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что 3 сентября он сыграет в составе команды на «Вечере встреч выпускников» в Екатеринбуге. За звание лучшей команды посоревнуются еще «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края».

Именно в составе «Уральских пельменей» Светлаков обрел широкую известность.

Телеверсии концертных программ «Уральских пельменей» выходят в эфир СТС с 2009 года. Актеры шоу живут и работают в Екатеринбурге. Они сначала показывают свои программы в родном городе, а затем привозят их в Москву, где проходят съемки. Каждое шоу носит тематический характер.

С июля прошлого года комедийные артисты телеканала ТНТ Сергей Светлаков и Александр Незлобин стали новыми лицами СТС. Актеры станут не только вести шоу, но и будут создавать по заказу телеканала развлекательные передачи, комедийные сериалы и, возможно, фильмы.