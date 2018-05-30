Телеканал СТС и шоу «Уральские пельмени» подписали трехлетний контракт. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru в среду, 30 мая.

В рамках соглашения предусмотрено производство 36 новых выпусков шоу — по 12 в год. Ранее, согласно годичным контрактам, «Уральские пельмени» записывали 8–10 выпусков.

«Я очень рад продолжению нашего сотрудничества с ярким, неповторимым и запоминающимся коллективом, чьи выпуски привлекают к экранам миллионы зрителей. В творческой среде очень тяжело постоянно держать высокий уровень качества предлагаемого продукта, и «Уральские пельмени» уникальны именно тем, что никогда не опускаются ниже ими же установленной высокой планки», — рассказал генеральный директор телеканала, гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Телеверсии концертных программ «Уральских пельменей» выходят в эфир СТС с 2009 года. Актеры шоу живут и работают в Екатеринбурге. Они сначала показывают свои программы в родном городе, а затем привозят их в Москву, где происходят съемки. Каждое шоу носит тематический характер.

СТС получил эксклюзивные права на новые выпуски шоу во всех средах. Кроме того, канал имеет право «первой ночи», когда любой продукт предлагается в первую очередь каналу. В настоящее время стороны обсуждают возможность расширения сотрудничества и запуска ряда новых проектов, в которых предусмотрено участие как коллектива «Уральских пельменей» в полном составе, так и отдельных актеров.