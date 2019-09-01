Пилот «Формулы-2» трагически разбился во время гонки в Бельгии

Французский пилот Антуан Юбер из команды BWT Arden скончался после аварии во время гонки на этапе «Формулы-2» в Бельгии.

Соревнования, которые проходили в субботу, 31 августа, на трассе Спа–Франкоршам, продлилась всего два круга. На втором из них произошла авария с участием 22-летнего Юбера, американца Хуана Мануэля Корреа и японца Марино Сато.

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