Кадыров не стал спорить с Путиным о самой красивой в мире мечети

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, во время которой у них состоялась дискуссия. Поводом для этого стал вопрос главы государства о том, действительно ли мечеть «Гордость мусульман» является самой большой в Европе.

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