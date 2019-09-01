Оркестр грянул туш: фестиваль «Спасская башня» развернулся в Москве

«Спасская башня» — один из трех крупнейших военно-музыкальных фестивалей мира. Праздник стал традиционным для российской столицы и ежегодно входит в масштабную и многодневную программу празднования Дня города Москвы в конце августа — начале сентября. Самые интересные кадры с концертных площадок — в фотогалерее «Известий»