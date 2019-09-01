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Оркестр грянул туш: фестиваль «Спасская башня» развернулся в Москве

Несколько десятков военных музыкальных коллективов со всего мира выступили в столице
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Военнослужащий оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
«Спасская башня» — один из трех крупнейших военно-музыкальных фестивалей мира. Праздник стал традиционным для российской столицы и ежегодно входит в масштабную и многодневную программу празднования Дня города Москвы в конце августа — начале сентября. Самые интересные кадры с концертных площадок — в фотогалерее «Известий»
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Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Зрелище без преувеличения можно назвать визитной карточкой Москвы. По своему масштабу оно уступает лишь параду Победы 9 мая и неизменно привлекает десятки тысяч туристов. На фото: Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан
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Выступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Зрители «Спасской башни» могли насладиться разнообразием творческих, военных и национальных традиций со всех концов света: Азербайджана, Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, США, Турции, Финляндии, Франции, Японии
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Рота специального караула Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Разумеется, не обошлось и без самых известных российских военных оркестров: Президентского, Роты почетного караула, Сводного, оркестра МЧС, суворовцев и Преображенского полка
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Выступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Выступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка
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Марширующий оркестр «Стрёмсгодсет» (Норвегия)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Марширующий оркестр «Стрёмсгодсет», Норвегия
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Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Кроме главной площадки фестиваля — Красной площади — концерты состоялись и в других необычных местах: парках, садах и даже на железнодорожных вокзалах, где насладиться музыкой и зрелищем могли все желающие абсолютно бесплатно
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Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь
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Французская певица Мирей Матье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В этом году на фестиваль в качестве приглашенной звезды приехала легендарная французская певица Мирей Матье, которая также исполнила несколько своих композиций
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Международный кельтский оркестр волынок и барабанов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов
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Музыкальная группа «Хан-нури»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Музыкальная группа «Хан-нури», Япония
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Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ
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Военный симфонический оркестр Египта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Военный симфонический оркестр Египта
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Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая
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Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Чтобы посетить фестиваль, не обязательно нужно быть фанатом военной музыки, ведь репертуар очень широк. Наряду с маршами здесь также звучат классическая музыка, рок и поп-композиции в оркестровой аранжировке
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Выступление Кремлевской школы верховой езды на Красной площади в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Учащиеся Кремлевской школы верховой езды
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Выступление конных лучников на фестивале «Спасская башня»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Выступление конных лучников
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Выступление конных лучников на фестивале «Спасская башня»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Музыкальные, танцевальные шоу и фейерверки превратили «Спасскую башню» в грандиозный праздник. За годы его существования на фестивале выступили порядка 160 коллективов из 54 стран мира
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