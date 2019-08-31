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Житель Берлина попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-м размером ноги

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером ноги — 16-летнему молодому юноше нужны ботинки 57-го размера, пишет Die Welt.

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По данным журналистов, левая стопа подростка достигает в длину 35,05 см, правая — 34,98 см. Такой обуви в магазинах Германии нет, поэтому ее приходится делать на заказ. Юноше повезло, что расходы на это покрывает страховка, так как стоимость одной пары может достигать €1,2 тыс.

В быту молодой человек нередко сталкивается с проблемами — к примеру, для него проблема подняться по ступенькам.

«Проблемы будут и с автошколой», — отметил он.

Также из-за своего размера ног Ларс Мотца не сможет заниматься хоккеем, футболом или баскетболом.

В октябре 2018 года полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Он выполнил сто результативных передач всего за 293 матча.

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