Житель Берлина попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-м размером ноги

Житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером ноги — 16-летнему молодому юноше нужны ботинки 57-го размера, пишет Die Welt.

По данным журналистов, левая стопа подростка достигает в длину 35,05 см, правая — 34,98 см. Такой обуви в магазинах Германии нет, поэтому ее приходится делать на заказ. Юноше повезло, что расходы на это покрывает страховка, так как стоимость одной пары может достигать €1,2 тыс.

В быту молодой человек нередко сталкивается с проблемами — к примеру, для него проблема подняться по ступенькам.

«Проблемы будут и с автошколой», — отметил он.

Также из-за своего размера ног Ларс Мотца не сможет заниматься хоккеем, футболом или баскетболом.

В октябре 2018 года полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Он выполнил сто результативных передач всего за 293 матча.