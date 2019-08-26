Магнитогорец поставил рекорд по прохождению Уральского хребта

Житель Магнитогорска Кирилл Фронюк, участник проекта «Большое Уральское путешествие», сумел пройти 2,922 тыс. км Уральского хребта с юга на север. На это у него ушел 71 день. Экстремал финишировал на берегу Карского моря.

Как рассказал уфимский путешественник Олег Чегодаев, который сопровождал Фронюка часть пути, его друг хочет реализовать идею «единой уральской тропы». Однако Чегодаев считает, что достижение Фронюка смогут повторить лишь единицы, а проект «Великий Уральский путь» пока не может быть реализован в массовом сегменте туризма.

По словам Чегодаева, идея о единой тропе, действующей по принципу одной из национальных троп США, на Урале вряд ли возможна. Маршрут Фронюка затронул около 2/3 территории Уральских гор, а также дороги, проходящие вдоль хребта. Это сейчас наиболее близкий к реализации идеи «линейного прохождения всего Урала» результат с использованием только силы своих мышц.

Кирилл Фронюк — известный во всем мире путешественник. В июне 2018 года он поставил рекорд, пройдя за 36 часов 145 км Большой Южноуральской тропы. Ему присуждено звание почетного горовосходителя «Уральский барс» как туристу, прошедшему все горы Южного Урала, отмечает ИА «Башинформ».

В 2017 году Фронюк в качестве пропаганды здорового образа жизни бежал из Волгограда в Берлин.