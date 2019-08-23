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«Медовый» туризм будут развивать в Башкирии

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В представительстве Башкортостана в Москве состоялась презентация «медовых» путешествий. Это первый опыт продвижения апитуризма, который предполагает дегустацию и покупку продукции пчеловодов прямо на месте производства. Организаторы рассчитывают, что «медовые» маршруты могут стать основой туристического бизнеса в республике, где сохранилась бурзянская пчела — одна из немногих сохранившихся природных популяций подвида темной лесной пчелы.

По мнению Антона Сергеева, члена экспертного совета при комитете Государственной думы РФ по спорту, туризму и делам молодежи, сегодня Башкирия является одним из регионов-лидеров по развитости инфраструктуры и по туристическому потенциалу. Это связано с удачным географическим местоположением и природными факторами, передает ИА «Башинформ».

Эксперт по корпоративным турам туроператора RussiaDiscovery Константин Анучин уверен, что свой туристический потенциал Башкортостану еще придется открывать. «Нам надо найти точки соприкосновения с местными туристическими операторами и создать маршруты, рассказывающие об истории региона, показывающие культурное и природное наследие и нацеленные на возвратность туристов в регион», — пояснил Анучин.

Власти Башкирии намерены направить на развитие пчеловодства до 2031 года 1,101 млрд рублей. В частности, планируется увеличить объем производства товарного меда за счет создания крупных хозяйств. Также эксперты хотят сохранить генотип башкирской популяции среднерусской породы пчел и придать большее значение бренду «Башкирский мед».

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