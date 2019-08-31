Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом

Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ в субботу, 31 августа.

По предварительным данным, ребенок, проживавший с родителями в частном доме, самостоятельно зашел на соседский участок, где на него набросился находившийся на цепи пес.

Отмечается, что мать ребенка услышала крики и смогла отбить сына от агрессивного животного, но приехавшая бригада скорой помощи спасти мальчика не смогла.

30 августа сообщалось, что собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве, младенца госпитализировали с множественными укусами и повреждениями.