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Трейлер фильма «Два папы» с Хопкинсом появился в Сети

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В Сети появился трейлер кинокартины «Два папы», которая расскажет историю папы римского Франциска, который сменил на этом посту отрекшегося Бенедикта XVI.

Главные роли в фильме исполнили британские актеры Энтони Хопкинс (известный по картинам «Молчание ягнят», «Человек-слон») и Джонатан Прайс («Игра престолов», «Пираты Карибского моря»).

Режиссером выступил бразильский кинематографист Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Преданный садовник»). Мировая премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале, который проходит с 28 августа по 7 сентября.

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