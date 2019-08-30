Гражданка Латвии умерла на Кипре после «церемонии очищения»

34-летняя гражданка Латвии умерла на Кипре после употребления галлюциногенного отвара во время так называемой церемонии «духовного очищения».

Как сообщает в пятницу, 30 августа, Associated Press, в правоохранительных органах заявили о первом случае обнаружения наркотического вещества диметилтриптамина, входившего в состав отвара, в восточной части Средиземноморья.

Настойка была использована в ходе церемонии «аяхуаска», который практикуется коренными жителями Амазонки. Наркотическое средство на Кипр мог поставлять 42-летний колумбиец. После церемонии, которая прошла в городе Ларнака, он покинул остров. По подозрению в организации церемонии задержана 50-летняя россиянка.

Об использовании отвара следствию рассказал один из свидетелей, пишет «Газета.ру». Женщина могла погибнуть в результате смешивания настойки со спиртным, допускают в полиции.