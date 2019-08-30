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На Украине потребовали от «Ильюшина» изменить название самолета «Руслан»

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Фото: antonov.com
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Украинский авиаконцерн «Антонов» потребовал от российского конструкторского бюро (КБ) «Ильюшин» дать новое имя самолету, разрабатываемому им на базе украинского Ан-124 «Руслан». Об этом сказано в сообщении на сайте украинской компании в пятницу, 30 августа.

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По мнению специалистов «Антонова», глубокая модернизация Ан-124 возможна, при этом подбор и установка нового оборудования силами российского КБ значительно изменит летно-технические характеристики самолета по сравнению с базовой моделью. В итоге, как отмечает украинская сторона, появится «новый летательный аппарат».

В данном случае, по мнению концерна, использовать обозначение «Ан» нельзя, так как «Антонов» не сможет отвечать за безопасность и надежность лайнера, отмечает «Газета.ру».

В июне Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».

Опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано в 1946 году, оно занималось разработкой специализированных, пассажирских и транспортных самолетов, в том числе самого крупного в мире серийного грузового дальнемагистрального самолета Ан-124 «Руслан». До 2015 года концерн входил в совместное с Россией предприятие «ОАК-Антонов», позже украинские власти разорвали сотрудничество.

В конце мая 2019 года российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск к «Антонову» из-за того, что концерн не принимает участия в деятельности «ОАК-Антонов». По этой причине российская сторона не может даже ликвидировать совместное предприятие.

Между тем российские специалисты ведут разработку перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации сверхтяжелого класса, который придет на смену Ан-124. По словам главного конструктора ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» Николая Таликова, самолет будет создан в 2025–2026 годах.

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