Российские туристы возвращаются в Норвегию после кризиса 2014 года

Число российских туристов в Норвегии выросло на 8% в 2018 году. Более 133 тыс. россиян провели в стране хотя бы одну ночь. Об этом в пятницу, 30 августа, на пресс-конференции рассказал представитель посольства Норвегии в России.

Дипломат отметил, что поток туристов вырос со всего мира, сообщил корреспондент «Известий». В прошлом году Норвегию посетили 10,1 млн европейцев (рост 1,8%), а всего туристов — 33,8 млн. человек (рост 1,5%). Таким образом доля России составляет менее 0,4%.

«Практически весь растущий поток из России идет на фьорды», — рассказал журналистам глава офиса по туризму региона фьордов Кристиан Йоргенсен.

Согласно статистике, приведенной Йоргенсеном, в 2005 году 20 тыс. россиян побывали на фьордах. К 2013 году эта цифра выросла до 70 тыс. Но с кризисом 2014 года упала до 30 тыс. Сейчас она, уже не такими темпами, как в конце 2010-х, но растет.