В Ростуризме объяснили популярность арктического туризма

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев объяснил растущую популярность арктического туризма тем, что люди хотят «аутентичности и экологии». Об этом 29 августа сообщает ТАСС.

«Сейчас пришла мода на экзотический арктический туризм в разных ипостасях, которой ранее не было совсем. Она сейчас в растущем находится тренде. (…) Люди ищут аутентичности, экологии, острых ощущений, чистого неба — и всё это они ищут в Арктике. (…) За этим спросом, за этой модой, за этой необходимостью человека, естественно, пришла индустрия. Прежде всего круизная мировая индустрия. А это очень мощный и очень мобильный сектор», — заявил замруководителя Ростуризма на Санкт-Петербургском арктическом конгрессе «Арктика — территория объединения компетенций».

Корнеев отметил, что такой туризм пользуется спросом, но для развития круизных направлений в арктических регионах необходимо создавать условия в том числе и на региональном уровне.

О появлении арктических круизов стало известно еще в апреле — тогда их анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова.