Министерство энергетики США называло конкурентным преимуществом производимого в стране сжиженного природного газа (СПГ) не его низкую цену, а наличие в нем «молекул американской свободы». За такую примесь не грех переплатить. Что и намеревается сделать Украина, подписавшая с польской PGNiG контракт на закупку произведенного в Штатах топлива.

В 2018 году экспорт сжиженного природного газа из США достиг 28,4 млрд куб. м (в 2017-м — 17,4 млрд куб. м). В Европу из этого объема было продано 3,5 млрд куб. м (1,7 млрд куб. м в 2017-м). Крупнейшим покупателем американского СПГ в Старом Свете стала Великобритания — 1,2 млрд куб. м. Для сравнения: из России в Европу в прошлом году было продано 6,8 млрд куб. м СПГ. Кстати, и в этом случае крупнейшим покупателем стала Великобритания (1,7 млрд куб. м).

Европейское направление обеспечивало сбыт в два раза меньшему объему СПГ из Соединенных Штатов, чем одна Южная Корея, а также оно было сопоставимо с поставками в Китай.

При этом КНР играла для американских СПГ-заводов особую роль. В отличие от соседей по региону Китай является стабильно растущим рынком, который в 2019 году выходит на первое место по уровню спроса в мире. Под его контракты охотно выдавались кредиты, которые шли на развитие производств.

Но умелые действия американского руководства, развязавшего торговую войну, привели к тому, что во второй половине прошлого года Китай резко ограничил доступ на свой рынок для американского газа. А с февраля текущего года СПГ из Штатов и вовсе не заходит на терминалы КНР.

Одним из последствий этого стала переориентация СПГ из Штатов на рынок Европы. Американские производители смогли воспользоваться газовыми амбициями Польши. Та является обладателем небольшого СПГ-терминала, мощностью 5 млрд куб. м в год — это примерно 2% европейских мощностей.

Осенью прошлого года польская компания PGNiG заключила с американской Venture Global LNG контракт на поставку 2 млн т СПГ в год в течение 20 лет и контракт на 31 млн т на 24 года с Cheniere Marketing International. Ежегодный объем закупок должен составить около 4,6 млрд куб. м.

Польские чиновники заявили, что цена по этим контрактам будет на 20–30% ниже газпромовской. Но почему-то они решили умолчать, что цена указывается ими без учета транспортировки морем, регазификации, прокачки по трубопроводной системе и местных налогов. Кроме того, прогнозировать цену на СПГ на период действия контрактов — задача бессмысленная.

На фоне этого Польша усилила агитацию соседей по Евросоюзу, которых она хотела обязать перекупать у нее СПГ. Но желающих не нашлось. PGNiG столкнулась с обескураживающей перспективой получить в 2020-х годах слишком большой для нее объем дорогого газа. И тут на помощь пришла Украина.

Руководство страны под крики о газовой независимости от России уже прорабатывало с Польшей возможности поставок природного газа из США, используя терминал в Свиноуйсьце. Более того, пробные поставки удалось осуществить в 2017 году. Но лишь на бумаге.

Нет, разумеется, СПГ из Соединенных Штатов зашел в Польшу — около 70 млн куб. м. Там его регазифицировали и подали в сеть. Но проблема в том, что трубы, по которой можно было бы осуществить прямые поставки газа с терминала на Украину, в природе не существует. Соответствующий проект прорабатывался, но у Незалежной не нашлось денег на строительство. Поэтому вместо настоящего американского газа с качественными «молекулами свободы» физически ей пришлось получать всё тот же российский газ.

Заключенный сейчас контракт, судя по всему, позволит Польше сбывать половину законтрактованного с американскими компаниями объема. А учитывая, что на данный момент поставлять газ может только Cheniere Marketing International, то полякам удалось пристроить большую часть своего невероятно выгодного приобретения.

Странно, что Польша не захотела направить эти объемы на замещение поставок из России, которые она регулярно называет слишком дорогими и невыгодными. Наверное, дело в ее пылкой любви к Украине и желании протянуть руку помощи. Хотя законтрактованный сторонами объем вряд ли покроет и 20% суммарного украинского импорта, а в реальности окажется еще меньше.

Необходимые газотранспортные мощности при этом до сих пор не построены. Поэтому на первом этапе под видом «молекул свободы» на территорию Незалежной снова вероломно пойдет российское голубое топливо. Понимая возникшие сложности, Украина, Польша и США намерены в ближайшие дни подписать соглашение о сотрудничестве в газовом секторе. В частности, оно будет касаться строительства газопроводов. Осталось найти деньги. Учитывая, что их искали примерно с 2012 года, перспективы вырисовываются туманные.

Впрочем, даже если кто-то выделит финансирование уже завтра, реальные поставки регазифицированного СПГ из Польши удастся начать не раньше 2021 года. А пока будут обходиться газом из России. Хотя платить за него всё равно придется, будто он прибыл из-за океана.

Невольно вспоминаются предложения «Газпрома» о скидке на газ в 25%. На фоне этого политического безумия они выглядят чужеродно.

Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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