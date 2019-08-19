Польша считает, что Россия платит за транзит газа по магистрали «Ямал – Европа» слишком мало, и нужно заставить Москву тратить больше. Но на пути этого смелого решения встают система собственности компании-оператора и межправительственное соглашение, заключенное в 1993 году между Россией и Польшей.

«Ямал – Европа» была первой магистралью, построенной в обход газотранспортной системы (ГТС) Украины. В 1993 году было подписано межправительственное соглашение «О создании системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Республики Польша». В его рамках компании «Газпром» и PGNiG создали предприятие «ЕвРоПол ГАЗ». Оно стало инвестором и собственником польского участка нового газопровода. На сегодняшний день в собственности «Газпрома» и PGNiG находится по 48% этого предприятия.

Строительство газопровода «Ямал – Европа» началось в 1994 году. Трассу пустили от российского Торжка через Белоруссию и Польшу до немецкого города Франкфурт-на-Одере. Первый газ пошел в 1997-м. А на проектную мощность (33 млрд куб. м в год) магистраль была выведена в 2006 году.

Польский участок — самый протяженный –– 684 км (из суммарных 2000 км). При строительстве, а также поставках материалов, машин и оборудования преимущество здесь отдавалось польским хозяйствующим субъектам. Это обычная история при реализации крупных инфраструктурных проектов –– они позволяют загрузить заказами местные производства.

На днях уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил о цели страны добиться, чтобы прокачка российского газа в Европу не была «бесплатной». По его словам, государство получает за этот вид деятельности всего €4,8 млн. Ранее он определял недополученную прибыль своей страны от невыгодных условий транзита в 2010–2017 годах довольно скромно –– примерно в €360 млн.

В нынешнем году тот же чиновник уже сетовал на потери от невыгодного контракта с «Газпромом» на поставку газа. По его словам, за период 2001–2018 годов они достигали вполне «украинских» масштабов –– €11,5–23 млрд. Делая столь громкие заявления, чиновник ссылался на фантастические подсчеты, учитывающие некие «европейские цены», которые, видимо, специально для Польши держат на существенно более низком уровне, чем российские. Учитывая, что в среднем «Газпром» продает в Польшу в текущем десятилетии по 9–10 млрд куб. м газа в год, а ранее поставки составляли 6–8 млрд куб. м в год, эти европейские цены действительно должны быть невероятно выгодными. Странно, что ими не пользуются другие покупатели, отдающие предпочтение российскому газу.

В действительности же, когда польские чиновники начинают сетовать на дороговизну российских энергоресурсов и на дешевизну транзита, они занимаются пиаром выгодных лично им проектов. В начале десятилетия таковым был сланцевый газ (результат — ноль), затем –– СПГ-терминал (результат более чем сомнительный). Теперь целью польского руководства является создание благоприятного образа проекта Baltic Pipe.

Так как цели, ради которых «Газпром» подвергается критике со стороны Польши, постоянно меняются, меняются и выводы, которые выдают польские чиновники. Так, несколько лет назад они заявляли о нежелании продлевать контракт на поставку российского газа, затем — о нежелании продолжать транзит, теперь они хотят больше денег.

Доходы Польши от прокачки российского газа выглядят и правда скромно. Достаточно напомнить, что соседняя Украина получает за ту же деятельность $2–3 млрд. Даже если учесть меньшие расстояния и объемы, ситуация может показаться странной. Но на Украине ГТС принадлежит государству, а в Польше –– нет. «Ямал – Европа» был построен на деньги «Газпрома». По действующим правилам тариф за услуги по прокачке газа, оказываемые компанией «ЕвРоПол ГАЗ», рассчитывается, исходя из ее операционных затрат с учетом возврата инвестиций. На сегодняшний день, по прошествии 13 лет после вывода газопровода на проектную мощность, это небольшая величина.

Фактически попытки Польши повысить плату за прокачку могут трактоваться как посягательство на собственность «Газпрома» и при этом являться нарушением пятой статьи действующего межправительственного соглашения. Согласно этой статье, Польша гарантирует свободу транзита и обязуется не предпринимать действий, которые могли бы затруднить транспортировку газа. В этом контексте тем более нелепо звучали заявления о прекращении транзита. Видимо, осознавая свою ответственность, Польша уточняет, что по истечении в 2022 году контракта польской PGNiG с «Газпромом» голубое топливо продолжит прокачиваться в Германию через «Ямал – Европу». Польша лишь хочет перевести транзит «на рыночные условия».

Пикантности складывающейся ситуации придает и следующий факт. До того как «Газпром» подписал соглашение с европейскими компаниями о строительстве «Северного потока – 2», он предлагал Польше построить вторую очередь газопровода «Ямал – Европа». Польша отказалась, несмотря на очевидные плюсы. Так, при реализации второй очереди она действительно могла бы претендовать на более выгодные условия транзита. Есть вероятность, что нынешнее противодействие Польши «Северному потоку – 2», критика поставок российского газа на местный рынок и его транзита в Германию не в последнюю очередь продиктованы сожалением от упущенной выгоды. Причем от реальной упущенной выгоды, а не от результатов фантастических подсчетов.

Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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