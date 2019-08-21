Представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус заявил о скромной готовности страны к отопительному сезону. В частности, он отметил, что на складах накоплено слишком мало угля. Также он предрек проблемы для населения в осенне-зимний период из-за продолжающихся споров «Нафтогаза» с «Газпромом».

Со времен первого майдана на Украине было принято смотреть на Донецкую и Луганскую области исключительно как на дотационный регион, который постоянно клянчит деньги из центра, а при этом тянет страну со своим углем и промышленностью в прошлое. В то время как любому стороннику майдана было очевидно: уголь –– это отмирающая древность, а промышленность только и умеет, что портить хрупкую экологию.

Через десять лет после первого майдана украинское государство получило возможность оценить, каково это — жить без угля и промышленности. Внезапно выяснилось, что «дотационные регионы» были краеугольными камнями, на которых стояла вся экономика страны.

Донбасс обеспечивал порядка 70% всего добываемого на Украине угля. Притом в области энергетических углей регион занимал практически 100%.

Какое-то время после начала гражданского конфликта, торговля между подконтрольными Киеву территориями и непризнанными республиками продолжалась. Но затем последовала блокада. Ряд украинских депутатов с группой силовой поддержки перекрыла железнодорожные пути. В феврале 2017 года пришлось ввести режим чрезвычайного положения.

Собственники начали худо-бедно переводить электростанции с антрацита на уголь газовой марки. Хотя он в области производства электроэнергии абсолютно во всем проигрывают антрациту.

Руководство страны попыталось компенсировать дефицит угля за счет импорта –– по итогам 2017 года его пришлось нарастить примерно в два раза. В ход пошли контракты с поставщиками из ЮАР, а также из Соединенных Штатов. Но ни те ни другие не смогли удовлетворить украинские аппетиты.

Основным внешним поставщиком угля на Украину стал один из крупнейших игроков на этом рынке –– Россия. В 2018 году объем поставок нашего горючего вещества в соседнюю страну достиг 12,4 млн т. Суммарный объем экспорта российского угля за тот же период составил 193,2 млн т.

За первые семь месяцев нынешнего года наша страна обеспечила 60% всего импортированного Украиной угля (почти на $1 млрд). С примерно двукратным отрывом на втором месте обосновались США.

Всего за этот период Незалежная импортировала 11,66 млн т угля. Ранее Минэнерго РФ ожидало, что российские поставки на Украину в 2019 году сохранятся на уровне 2018-го. Но по сравнению с июнем прошлого года этим летом они упали на 85,3% (на 750 тыс. т). Что касается стоимостного выражения, то в июле поставки из России снизились до $66 млн при среднемесячном показателе в $141 млн.

Причин у произошедшего сразу две. Первая заключается в том, что правительство России в числе прочего с 1 июня изменило правила вывоза угля на Украину. Ограничения были введены в ответ на санкции со стороны Незалежной. Объявлено о них было еще в апреле, что давало Киеву достаточно времени для решения возникающих проблем. Но, по всей видимости, трезво оценить ситуацию помешали выборы. И тут мы переходим ко второй проблеме.

Она заключается в нежелании проигравших выборы людей, пока еще сохраняющих свои посты в кабинете министров Украины, решать проблемы, которые можно взвалить на плечи победителей. Интересы страны и ее жителей отходят на второй план. В противном случае невозможно объяснить пассивность пока еще действующего правительства, которое в начале лета столкнулось с падением импорта из России.

Некоторые электростанции (например, находящаяся на подконтрольной Киеву территории Луганская ТЭЦ) были вынуждены перейти с угля на резервное топливо — газ. Но и это не выход, так как до сих пор не урегулированы споры между «Нафтогазом» и «Газпромом» о контрактах на поставку и транзит. Притом нынешнее руководство «Нафтогаза» явно взяло курс на обострение ситуации и прекращение перекачки в начале года. Это, в свою очередь, ставит под угрозу надежное снабжение населения электроэнергией и теплом в наиболее холодные месяцы. И так называемый реверс газа не спасет.

Ситуация усугубляется еще и тем, что на Украине многие шахты нерентабельны. Плюс обострилась проблемы с выплатой заработной платы шахтерам. Вряд ли они не воспользуются дефицитом угля в стране, чтобы выдвинуть собственникам (например, государству) ультиматум о срочном погашении долгов.

В складывающейся ситуации выбор у нового руководства страны невелик. Первый и самый разумный вариант –– это прекращение преступной блокады Донбасса и начало прямых закупок угля у своих соотечественников. Второй вариант –– поиск альтернативных поставщиков. Но на этом пути встают сложности с логистикой. Впрочем, многие из наших соседей будут рады перепродать Украине российский уголь. Так, в 2018 году Белоруссия нарастила поставки этого энергоносителя до 588,5 тыс. т (с 0,6 тыс. т в 2017-м).

Третий вариант –– нормализация отношений с Россией. Он включает в себя отмену санкций, введенных против нашей страны, и форсирование переговоров по газу. Но этот вариант самый сложный для украинских политиков. Пока неизвестно, хватит ли им смелости на него пойти.

Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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