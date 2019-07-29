Россия предложила украинской стороне продлить действующий контракт на транзит газа еще на год. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о необходимости подписать контракт на поставки голубого топлива, прежде чем приступать к переговорам по транзиту. «Нафтогаз» ответил, что официального предложения не получал, — украинская компания коротает томительное ожидание появления нового правительства страны, наблюдая за дрязгами среди собственного руководства.

Со времени подписания «Газпромом» и «Нафтогазом» действующих контрактов на поставку и транзит газа в 2009 году ситуация ощутимо изменилась. Во-первых, был построен и вышел на проектную мощность газопровод «Северный поток». Во-вторых, с 2020 года начнет работать первая нитка «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд куб. м в год. В-третьих, сформировался центр газодобычи на Ямале: так, за последние десять лет было введено в эксплуатацию и достигло проектной мощности в 115 млрд куб. м газа в год Бованенковское месторождение.

В-четвертых, изменилась ситуация и на Украине.Страна растеряла промышленный потенциал, а с ним значительно уменьшились ее потребности в газе, снизившись с 47,7 млрд куб. м в 2013-м до 30,6 млрд куб. м в 2018 году (по данным BP).

Из-за этого не все условия, прописанные в действующем транзитном контракте, могут перейти в новый. К примеру, явно устарела норма о гарантированном объеме прокачки. В данный момент он составляет 110 млрд куб. м в год. Даже без новых газопроводов, идущих в обход Украины, «Газпром» не прокачивает через ее газотранспортную систему (ГТС) такие объемы. А с 2020 года при текущем уровне спроса со стороны европейских потребителей данный показатель может снизиться до 70–75 млрд куб. м. И мы пока даже не будем упоминать строящийся «Северный поток – 2», который, скорее всего, начнет влиять на объемы российского газа, идущие через украинскую ГТС, уже во второй половине 2020 года.

Тем не менее продлить действующий контракт на транзит с небольшими модификациями –– вполне рабочий вариант, который позволит избежать кризиса в начале следующего года. А также позволит Украине решить ряд накопившихся в ее газовой отрасли проблем.

Однако возникают два закономерных вопроса. Первый касается условия, которое выдвинул «Газпром» для начала переговоров по транзиту, –– подписания контракта на поставку голубого топлива.

В данном контексте нужно напомнить, что Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года внес ряд существенных изменений в действующий контракт. Самые значительные касались формулы, по которой формируется цена газа, и объемов, подпадающих под действие правила «бери или плати». Объемы были сокращены примерно в десять раз –– до 4 млрд куб. м.

До сих пор «Нафтогаз» не удосужился провести с «Газпромом» переговоры по ряду острых моментов, вытекающих из данного решения арбитража. Украинская сторона до сих пор покупает российский газ у европейских посредников, а оплачивать неотобранные объемы не торопится. Уже сформировался долг за 2018-й, и сейчас формируется долг за 2019-й год. Вполне вероятно, что за счет этого фактора «Газпром» усилит свои позиции по мирному урегулированию вопроса долга перед «Нафтогазом» в $2,56 млрд.

Второй вопрос: с кем подписывать контракт? По закону в начале 2020 года «Нафтогаз» уже не будет оператором ГТС — эти функции перейдут к другой компании. Но на данный момент руководство украинского монополиста всеми правдами и неправдами пытается сохранить за собой этот весьма денежный бизнес. Просочившиеся в прессу внутренние документы «Нафтогаза» говорят о том, что компания осознает перспективу –– с 2020 года она останется без доходов от транзита. Вдобавок к этому в руководстве «Нафтогаза», по всей видимости, наметился раскол. Обычное явление для компании, находящейся в затяжном управленческом кризисе.

Тем не менее нельзя исключать, что «Нафтогазу» удастся сохранить за собой контроль над ГТС. В конце концов разделение компании должно было произойти еще в феврале текущего года. А воз и ныне там. Несмотря на все окрики со стороны Евросоюза.

Украина уже не успевает подписать контракт «по европейским правилам», на чем она долгое время настаивала. Для этого необходим независимый оператор ГТС, а его нет.

Фактически предложение России о продлении контракта позволяет новому оператору ГТС год работать по старым правилам, параллельно решая бюрократические вопросы с Евросоюзом. А с 2021 года Украине можно было бы претендовать на те самые «европейские правила».

Но вместо того чтобы оценить позитивную сторону предложения, Киев предпочитает традиционно безуспешно упражняться в юморе. «Нафтогаз» заявил, что не получал предложений со стороны России, и добавил: «А может, просто еще не доставили? Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут». Авторы неуместной репризы, видимо, не думают, что Россия вполне могла отправить предложение не «Нафтогазу», а новому оператору, который должен управлять ГТС с 2020 года. А вот в Брюсселе предложений России точно не ждут, так как все они касаются исключительно двух хозяйствующих субъектов –– «Газпрома» и пока неопределенной компании с Украины. ЕС к их контрактам отношения не имеет.

Киеву необходимо быстрее определяться, кто будет подписывать контракт с «Газпромом». Хотя ожидать подвижек в переговорах, пока на Украине не сформировалось новое правительство, не приходится.

Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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