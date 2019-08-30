Около 2,5 млн кубометров воды закачали в Волго-Ахтубинскую пойму

В Волгоградской области восстановили уровень воды в водоемах Волго-Ахтубинской поймы. Дополнительно в них закачали 2,5 млн кубометров воды.

Работы проводились на Краснослободском и Каширинском трактах. После закачки уровень воды поднялся до нормальных отметок в озерах и ериках. Кроме того, вода появилась в пересохших колодцах и скважинах. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

По данным экологов, в текущем году пойма была на грани засухи. Сейчас там продолжаются работы по расчистке ериков и их экологической реабилитации. С 2014 года восстановление проведено на трети водоемов поймы.

До 2024 года на территории Волго-Ахтубинской поймы планируют расчистить и восстановить 93 водных объекта.