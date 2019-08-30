В Астраханской области очистят 62 водоема

В Астраханской области обсудили реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». До 2024 года в регионе планируется расчистка 62 водоемов.

По данным региональной службы природопользования и охраны окружающей среды, работы будут проведены на реке Ахтубе. Там необходимо очистить 450 км русла, а также поднять 33 затонувших судна. Об этом сообщает «Астрахань-24». Отдельное внимание уделят зоне западных подстепных ильменей. Там запланировано 19 мероприятий по очистке водоемов, а также строительство водопропускных и гидротехнических сооружений. Все это позволит улучшить экологическую ситуацию в природной зоне.

Специалисты отчитались о досрочном завершении расчистки протоки Царев. Работы проведены на протяженности 14,1 км с опережением графика на один год.

В федеральный проект вошли водоемы, которые находятся на территории Астрахани. До конца года эксперты разработают проекты экологической реабилитации протоки Кутум, ериков Солянка и Сенной.

На Соколовских нефтяных ямах планируют устранить более 16 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.