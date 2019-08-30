Прямой эфир

Школы Нижнего Тагила отчитались о готовности к учебному году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школы Нижнего Тагила подготовились к началу учебного года. Власти приняли акты о выполненных работах в учебных заведениях.

На случай плохой погоды в городе в учреждениях подготовлен вариант проведения торжественных линеек в закрытых помещениях. О готовности к новому учебному году отчитались все школы, кроме школы №72. В управлении образования пояснили, что вопрос с учреждением будет решен в ближайшее время. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

Мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин попросил уделить отдельное внимание дорожным знакам на дорогах перед Днем знаний.

В школах в течение лета обновили системы видеонаблюдения, ограждения территорий и устранили нарушения пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижнем Тагиле откроется самая большая школа города
СК начал проверку по факту смерти педагога в лесу под Нижним Тагилом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019