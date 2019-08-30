Школы Нижнего Тагила отчитались о готовности к учебному году

Школы Нижнего Тагила подготовились к началу учебного года. Власти приняли акты о выполненных работах в учебных заведениях.

На случай плохой погоды в городе в учреждениях подготовлен вариант проведения торжественных линеек в закрытых помещениях. О готовности к новому учебному году отчитались все школы, кроме школы №72. В управлении образования пояснили, что вопрос с учреждением будет решен в ближайшее время. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

Мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин попросил уделить отдельное внимание дорожным знакам на дорогах перед Днем знаний.

В школах в течение лета обновили системы видеонаблюдения, ограждения территорий и устранили нарушения пожарной безопасности.