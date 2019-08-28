В Нижнем Тагиле откроется самая большая школа города

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 2 сентября откроется самая большая городская школа. Мэр города Владислав Пинаев и директор учреждения Дмитрий Язовских презентовали ее родителям и СМИ 28 августа.

По словам мэра, уникальная школа полностью готова к учебному году. Она оснащена современным оборудованием, которого нет во многих областных новых школах, сообщает «ТагилСити.ру».

Образовательному учреждению был присвоен № 100, и, как отметил мэр, не по порядку, а «для знаковости».

Директор школы рассказал, что в одну смену здесь могут учиться до 1,2 тыс. детей. В этом году за парты сядут 1169 учеников.

Учреждение состоит из блоков для начальной и старшей школы. Для обеих групп оборудованы отдельные входы и гардеробы, при этом в зданиях созданы все условия для маломобильных групп населения.