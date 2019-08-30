Два города в Тюменской области получат 170 млн рублей на благоустройство

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении 170 млн рублей на благоустройство Ишима и Тобольска. Города победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В конкурсе могли принять участие малые города с численностью населения менее 100 тыс. человек. Каждый город получил по 85 млн рублей. В Тобольске планируется благоустроить Базарную площадь и улицу Мира. На эти цели городу потребуется более 140 млн рублей. Помимо средств гранта, на работы направят финансирование из областного бюджета, сообщает портал «Наш город».

В Ишиме благоустройство проведут на бульваре Белоусова и в 3-м Северном микрорайоне. Там появится спортивная площадка, зона отдыха, пространство для точек питания. Проект обойдется в 180 млн рублей, планируется субсидирование из областного и городского бюджетов.